06.10.2022
Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы
06.10.2022
Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили
05.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)
05.10.2022
«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД
05.10.2022
Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов
05.10.2022
Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»
Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы
04.10.2022
Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели
26.09.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске обзавелась живой изгородью
26.09.2022
Подрядчик высадил в сквере у «Юности» вдоль Труда «неправильные» липы
22.09.2022
Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022