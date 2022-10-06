Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы

В челябинском микрорайоне «Парковый» в 2023-м году создадут сразу два новых общественных пространства.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в березовой роще рядом с улицей Бейвеля обустроят сквер с различными функциональными зонами, на аналогичном участке вблизи улицы Габдуллы Тукая по инициативе школьников из образовательного центра №5 - экологическую тропу.

Концепции общественных пространств накануне, пятого октября, оценила глава Челябинска Наталья Котова, поручившая провести проектирование в максимально сжатые сроки, чтобы новые места отдыха горожан гарантированно появились в «Парковом» в 2023-м году. Участие в выездном мероприятии также приняли глава Курчатовского района Сергей Антипов и начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Павел Крутолапов.