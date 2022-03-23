Челябинские водители не заботятся о безопасности перевозки детей

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров сотрудниками госавтоинспекции Челябинска в рамках акции «Весенние каникулы» было проведено профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению нарушений в сфере обеспечения безопасности перевозок детей.

Только за несколько часов утренних проверок автомобилистов были выявлены десятки различных правонарушений, в том числе 14 нарушений правил перевозок несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска.

Отметим, что за два месяца текущего года на территории города Челябинска произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили дети-пассажиры.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, также должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности.

На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет (включительно) можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещено использовать для перевозки детей иные средства (адаптеры на ремень безопасности, подушки и т.п.), не соответствующие Европейскими нормами безопасности ЕСЕ-R44/04 и ГОСТ Р 41.44-2005 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах».