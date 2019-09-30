Челябинские заключенные изготовили памятник бойцам, погибшим при обороне Москвы
Фото: 
ГУФСИН
Общество
Сегодня, 13:06

В исправительной колонии №2 Челябинска изготовили памятник бойцам 44-й отдельной стрелковой бригады, которые погибли при обороне Москвы. В его создании приняли участие сотрудники и осужденные исправительной колонии №24.

Памятник погибших бойцам уже отправится в деревню Мостки Московской области. Он обновит уже существующий там мемориал, который был установлен в 1948 году.

«В следующем году исполнится 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, очень важно сохранять память о местах сражений и подвигов советских солдат», - считает заместитель начальника ИК-2 Иван Павлухин.

44-ая отдельная стрелковая бригада после формирования в Красноярске и боевой подготовки в течение одного месяца, 27 ноября 1941 года прибыла на Западный фронт и вошла в состав 1-й Ударной армии. С 27 ноября 1941 года по 19 января 1942 года бригада вела бои с немецкими захватчиками под Москвой, на Яхромском- Солнечногорском- Шаховском направлениях. По данным историков в боях у деревень Мостки, Заовражье, Елизарово 44-ая отдельная стрелковая бригада потеряла около двухсот солдат.

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