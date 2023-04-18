Челябинские застройщики загрязнили три улицы областного центра

В Челябинске застройщики периодически загрязняют городские дороги – грязь по проезжей части разносит выезжающая со строек техника.

Несколько последних случаев выноса грязи с объектов строительства на челябинские улицы озвучил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Он сообщил адреса строек, откуда на прошлой неделе выезжала техника с грязными колесами. Это улицы Академика Макеева, 16; 250-летия Челябинска, 21, 23, 27; Братьев Кашириных, 142.

«Информация передана в ГИБДД, с застройщиками проведена разъяснительная работа о том, что вынос грязи на проезжую часть недопустим. На этой неделе еще проконтролируем данные стройки. Если нарушения будут продолжаться, заведем на виновных лиц административные дела», - пригрозил Андрей Ксензов.