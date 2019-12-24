Челябинские журналисты позавтракали с генералом Росгвардии

Сегодня, 24 декабря, в управлении Росгвардии по Челябинской области челябинские журналисты в неформальной обстановке обсудили совместную работу и сотрудничество с начальником управления Росгвардии по Челябинской области Александром Ясинским.

Встреча без галстуков в кабинете генерала прошла в теплой и дружественной обстановке. Александр Ясинский как радушный хозяин поил журналистов собственноручно заваренным чаем с имбирем и угощал сладостями. В непринужденной атмосфере начальник управления Росгвардии подвел итоги работы ведомства в 2019 году. В Челябинской области вневедомственной охраной войск Росгвардии охраняется 42 тысячи объектов. Благодаря слаженной работе ни одной кражи чужого имущества. Уровень удовлетворенности южноуральцев работой Росгвардии составил 4,88 балла (прим. ред.: оценивается по пятибальной системе). Пресс-служба ведомства заняла первое место в Уральском Федеральном округе по освещению деятельности войск Росгвардии по Челябинской области.

«Мы провели неформальную встречу с представителями СМИ. За чашкой чая обсудили все наши творческие планы. Очень приятно встретиться с коллегами, которые освещают деятельность войск Росгвардии. Я хочу сказать слова благодарности журналистам. В этом году было очень много интересных материалов. Мы с вами очень плодотворно работаем. Большое спасибо за совместную работу, за активную информационную поддержку, плодотворное сотрудничество и объективность в освещении служебно-боевой деятельности подразделений управления Росгвардии. Надеемся, что совместная работа будет способствовать повышению уровня информирования южноуральцеы о войсках и укреплению авторитета ведомства в регионе», - отметил начальник управления Росгвардии по Челябинской области Александр Ясинский.

Лучшие журналисты были отмечены благодарственными письмами генерала. В их числе и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева.