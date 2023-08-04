Челябинских автовладельцев призвали перестать обращаться к сомнительным организациям

Сегодня, четвертого августа, заместитель начальника МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Светлана Францева призвала челябинцев перестать обращаться к сомнительным организациям, предоставляющим платные услуги по регистрации авто.

Светлана Францева попросила жителей Челябинска не пользоваться сомнительными платными услугами третьих лиц при использовании государственных услуг по линии Госавтоинспекции, особенно при обращении в регистрационные подразделения.

Для решения всех возникающих вопросов обращайтесь к сотрудникам Госавтоинспекции или руководству МРЭО Госавтоинспекции Челябинска.

Также Госавтоинспекция настоятельно рекомендует записываться через единый портал предоставления государственных услуг.