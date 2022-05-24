Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко

Команда школьников Челябинской области заняла седьмое место и вошла в ТОП-10 команд на первых Просветительских играх в Москве. Лучшую «десятку» поздравил и наградил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Финал игр для школьников и студентов от российского общества «Знание» проходил в столице с 17-го по 19-е мая - на площадке федерального марафона «Новые горизонты».

Четверо старшеклассников из Челябинска - Анастасия Твердохлеб из гимназии №26, Таисия Егорова из гимназии №93, Баходур Рахматджонов из школы №58 и Владислав Вожаев из школы №151 - вошли в состав команды Южного Урала. Вместе с ними команду составили Артем Гавриш и Никита Малахов.

В общей сложности в интеллектуальных состязаниях приняли участие 88 сборных команд (по шесть человек в каждой), 85 из которых представляли свой регион и три команды - молодежные организации.

Финалисты состязались в интеллектуальной викторине, отвечали на вопросы из различных областей знаний, собирали на скорость большие магнитные карты России, презентовали инновационные объекты, которые помогут привлечь в регион новых людей и инвестиции. А в заключительный день проходили спортивные и киберспортивные соревнования.

Кроме того, на площадке марафона «Новые горизонты» на ВДНХ ребята встречались с выдающимися людьми современности, которые выступали в программе трека «Роль России в мире». Каждый день десять лучших команд получали возможность в неформальной обстановке пообщаться со спикерами, а 15 школьников провели сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Всех участников финала ждали ценные призы от партнеров и бонусы платформы «Другое дело», а десять лучших команд выиграли путешествие по самым красивым местам России.