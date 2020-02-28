В субботу – шестой, самый скромный день масленичной недели

В субботу, 29 февраля, шестой день масленичной недели - золовкины посиделки. Этот день считался одним из самых скромных за всю масленичную неделю. На время масштабные гулянья затихали, а люди старались проводить время либо дома, либо в гостях.

В этот день молодая невестка приглашала родителей и родственников мужа к себе в гости. Девушка, которая уже считалась невестой, должна была одарить подарками всех сестер будущего мужа. Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа были замужние, то невестка приглашала родню замужнюю.

Считалось, что слово «золовка» происходит от слова «зло», так как сестры мужа относились к невестке («пришедшей невесть откуда») недоверчиво и настороженно. Поэтому избранница их брата должна была в этот день оказать им особый почет и расположить к себе. Молодая невестка приглашала и своих родных к себе.

В субботу дети строили на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и воротами, затем разделялись на две половины: одна из них старалась охранять городок, другая должна была силой взять его. В этот день чучело Масленицы усаживали на сани, в которые впрягали лошадь. Коней полагалось наряжать по-праздничному. Сани с Масленицей возили по деревни, останавливались, чтобы поесть и выпить. В субботу начинали готовить костер для проводов Масленицы.

Также именно в субботу в храмах начинались службы, посвященные почитанию памяти предков и подготовке к Великому посту. Считалось, что в субботу следует посетить церковь для очищения души и подготовки к главному религиозному празднику - Пасхе.