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ГИБДД
Челябинск
ДТП
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13.07.2022 15:26
Фото: Инна Шемаева

Челябинских стражей порядка беспокоит аварийность на перекрестках

В Челябинской области растет количество ДТП, совершаемых на перекрестках. Каждая третья авария происходит именно там. Для привлечения внимания к этой проблеме сегодня, 13 июля, в Челябинской области стартовал региональный этап новой Всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!».

Согласно данным официальной статистики федеральной госавтоинспекции за 2021 год, девять из десяти ДТП совершено из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. При этом 30 процентов ДТП произошло на перекрестках. В таких авариях погибло 2 258 человек и получили ранения 52 803 человека. Но, несмотря на положительную тенденцию, проблема гибели людей на дорогах остается острой, и для ее решения профильные федеральные министерства и ведомства предпринимают комплексные меры, включая проведение просветительских социальных кампаний на федеральном и регионом уровнях.

В Челябинской области за 2021 год девять из десяти ДТП с пострадавшими людьми совершено из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. При этом из-за нарушения правил проезда перекрестков в 2021 году произошло 710 ДТП, в результате которых погибли 17 человек, 1030 человек получили ранения.

«Аварийность в области снижается, но беспокоит аварийность именно на перекрестках. За шесть месяцев этого года на них уже произошло 312 ДТП, семь человек погибли. Тяжесть полученных травм людьми очень значительная. Нами ведется очень большая работа в данном направлении с водителями, с кандидатами в водители, с пешеходами. Цель акции «Расставь приоритеты» привлечь внимание к данной проблеме. Отмечу, что в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году количество ДТП на перекрестках уже удалось снизить на десять процентов, но проблема актуальна», - отметил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, самые уязвимые в подобных авариях – это дети. В этом году уже произошло 179 ДПТ с участием южноуральцев в возрасте до 16 лет. Кстати, чаще всего в них попадали мальчики.

«47 ДТП произошло именно по неосторожности детей. 17 из них в момент ДТП находились в сопровождении взрослых. При этом только у одного ребенка на одежде были светоотражающие элементы. Нужно, чтобы это стало нормой для всех. И знаете, есть такой парадокс: зачастую дети соблюдают правила дорожного движения, а вот водители нет. Нужно детей учить, что взрослые тоже нарушают правила и нужно быть всегда осторожными. Взрослые также должны учитывать тот факт, что дорогу могут переходить дети с особенностями развития», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

В Челябинской области уделяется большое внимание безопасности дорожного движения. Активно развивается система фото и видеофиксации дорожных нарушений.

«Действует более 174 постов на которых установлено порядка 1000 видеокамер. На 48 процентов снизилось количество аварий в местах дислокаций камер видеонаблюдения. Это направление будет иметь и дальше свое развитие. Запланирована установка еще десяти постов на федеральных дорогах и 17 на региональных», - сказал первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.

Основная идея кампании «Расставь приоритеты» – развивать безопасное дорожное пространство за счет роста ответственности и понимания рисков на перекрестках. Основной посыл кампании заключается в том, что необходимо четкое соблюдение правил очередности или иначе приоритетности движения на перекрестке.

«Треть всех ДТП в России происходит на перекрестках. Каждый участник дорожного движения, а в особенности водитель, должен знать и соблюдать правила приоритетности движения на перекрестке – и задача кампании напомнить об этом всем участникам дорожного движения», - отметила руководитель проекта «Расставь приоритеты!» экспертного центра «Движение без опасности» Дарья Закаличная.

Ключевой образ, который появится на самых проблемных перекрестках, – регулировщик в старой советской форме милиции.

«Разработан целый комплекс профилактических и пропагандистских мероприятий, которые пройдут в 15 регионах России. В тех, где отмечено наибольшее количество ДТП на перекрестках. В том числе и в Челябинской области. Мероприятия будут проводиться для всех участников дорожного движения, включая автошколы и АЗС, остановки общественного транспорта, парки, транспортные предприятия и торгово-развлекательные центры, образовательные организации и детские оздоровительные лагеря», - добавила Дарья Закаличная.

Большое внимание будет уделено работе с детьми. Это предполагает их обучение основам правил дорожного движения, которое будет проводиться как на базе детских садов и общеобразовательных организаций, так и в рамках отдельных проектов. В качестве примера по вовлечению детской аудитории в изучение правил безопасного пересечения перекрестков будут использоваться видеоспектакли или живые постановки с элементами игрового воздействия, проведение командных игр, конкурсов.

 «Уверены, что социальная кампания «Расставь приоритеты!» позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию в регионе», - добавил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Иван Путков.

Автор: Инна Шемаева
ГИБДД
Челябинск
ДТП
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Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах

11.07.2022 14:53

На Аркаиме прошел этнофестиваль евразийских народов

11.07.2022 14:11

Нашли провокаторов? В Челябинске 12 затапливаемых во время дождей участков нуждается в ливневой канализации

11.07.2022 14:00

В Еткульском районе с размахом отметили День семьи, любви и верности

11.07.2022 13:26

Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка

11.07.2022 13:24

Астахов: Замечания по воде есть только на одном челябинском пляже

11.07.2022 12:47

Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ

11.07.2022 12:10

Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити

11.07.2022 12:08

Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза

11.07.2022 12:07

Озеленение челябинской площади Павших революционеров начнется после 18 июля

11.07.2022 11:36

УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки

11.07.2022 11:23

Жительницы Челябинской области стали реже делать аборты

11.07.2022 11:13

В Челябинске начинается четвертый этап опрессовки

11.07.2022 11:04

Новые общественные пространства Челябинска готовы наполовину

11.07.2022 10:55

В Челябинске выберут подрядчиков для строительства двух муниципальных садиков

11.07.2022 10:24

На Долгобродском водохранилище пропал житель Златоуста

11.07.2022 10:21

Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска

11.07.2022 10:00

Безопасное лето: «Ростелеком» и челябинский «Кванториум» провели открытый урок по кибербезопасности

11.07.2022 09:49

В Челябинске перенесли остановку шестого трамвая на Российской

11.07.2022 09:23

Министром здравоохранения Челябинской области стала Агата Ткачева

11.07.2022 09:09

Нацпарк «Таганай» ждет богатого урожая боровиков

11.07.2022 09:01

Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог

10.07.2022 23:02

Убожество и грязь: как выглядит челябинский вокзал после выходных

10.07.2022 22:37

Позор Челябинску: «Сказ об Урале» превратился в гигантскую вокзальную урну

10.07.2022 22:07

Полицейские открыли стрельбу в Магнитогорске

10.07.2022 22:02

В Челябинске задержан осквернитель памятника воинам-интернационалистам

10.07.2022 13:32

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 04.07.22 по 10.07.22)

09.07.2022 16:02

Не забудем, не простим: в Луганске простились с жертвами украинской агрессии