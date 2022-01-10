Челябинским подрядчикам выдали предписания за плохую уборку дорог в праздники

В Челябинске за плохую уборку дорог в новогодние праздники подрядчикам выписали 21 предписание. Нарекания со стороны городских властей вызвало несвоевременное устранение наледи на проезжей части, тротуарах, пешеходных переходах и остановках. Об этом сегодня, 10 января, сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

По данным вице-мэра, с 1 по 9 января на улицах Челябинска работали 256 машин в дневное время и 227 машин ночью. К уборке дорог были привлечены более 300 рабочих, при этом в ночные смены на улицы выводили по 90-110 человек. За неделю с улиц города вывезли более 90 тыс. тонн снега.

Комментируя доклад вице-мэра, глава города Наталья Котова попросила вице-мэра взять на особый контроль уборку остановок, тротуаров и пешеходных переходов. По словам мэра, именно на их состояние чаще всего жалуются челябинцы.

Отметим, что в комментариях к трансляции аппаратного совещания жители города выразили мнение, что того количества дворников, которое сейчас выводится на уборку дворов, недостаточно, особенно с учётом прошедших снегопадов. Кроме того, горожане пожаловались на не чищенные от снега улицы Бажова, Героев Танкограда, Молодогвардейцев и Свободы. По словам горожан, проблематично также передвигаться по улице Российской в районе площади Павших революционеров – там пешеходы сами протаптывают тропинки. Некоторые пользователи отмечают, что во всех районах наблюдается одна и та же картина - собранный с дорог снег свозят во внутрь территории и оставляют во дворах.

В мэрии подчеркнули, что те компании, которые не изменят подход к уборке дорог, будут штрафовать.

«21 предписание — это хорошо. Если подрядные организации не исправят нарушения, будем штрафовать», — пообещала Наталья Котова.