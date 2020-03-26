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Уроков не будет

Челябинским школьникам продлили каникулы

Общество
Сегодня, 11:47
Автор: 
Олеся Денисова

Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, будет нерабочей для всех педагогов Челябинской области. То есть, для большинства школьников, которые с 23 по 30 марта находятся на каникулах, отдых будет продлен.

 

Выходная неделя распространяется также на работников техникумов и вузов. К дистанционным занятиям учащиеся приступят с 6 апреля. Такой режим продлится до особого распоряжения.

«Сейчас отличная возможность провести время родителям дома с детьми, вместе почитать книги, - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. – После 6 апреля мы проверим, как ведется обучение в дистанционном режиме».

Напомним, в Челябинской области с 26 марта и до особого распоряжения приостанавливается посещение школ, колледжей, техникумов и учреждений допобразования.

В связи с изменением графика учебного процесса будет пересмотрены сроки сдачи ВПР, ОГЭ и ЕГЭ для школьников.

Автор: 
Олеся Денисова
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коронавирус
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