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В южноуральских школах ввели карантин

Общество
Сегодня, 20:43
Автор: 
Олеся Денисова

С завтрашнего дня, 26 марта, и до особого распоряжения в Челябинской области приостанавливается посещение школ, колледжей, техникумов и учреждений допобразования.

Как пояснил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, свободное посещение уроков, которое ранее было введено до 12 апреля, отменяется. Карантин распространяется на все учебные заведения. Школы, которые на этой неделе не ушли на каникулы, с завтрашнего дня переходят на дистанционное обучение. Остальные – после каникул.

Распространяется ли на учителей введение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, пока неизвестно. Данный вопрос будет обсуждаться завтра, 26 марта, на совещании педагогического совета с профсоюзами. Если учителям положена нерабочая неделя, у школьников каникулы продлятся до 5 апреля.

Автор: 
Олеся Денисова
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