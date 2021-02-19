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Челябинский микрорайон «Чурилово» остался без горячей воды и тепла

Челябинский микрорайон «Чурилово» сегодня, 19-го февраля, остался без горячей воды и тепла.

«В результате аварийного отключения т/тр Ду500 по подающему трубопроводу по улице Линейной (это произошло в 12.20) ГВС и отопление были отключены в 83-х жилых домах, четырех детских садах, одной школе, двух лечебных учреждениях и в 48-ми иных зданиях», - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада МУП «ЧКТС». Планируемое время включения отопления и ГВС – десять вечера пятницы.

Адреса, оставшиеся без горячей воды и тепла:

- улица Зальцмана, 8, 10, 12 (детский сад), 14, 16, 18, 20, 22, 26, 24 (детский сад), 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48;

- улица Трашутина, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 35, 33, 29, 27, 25, 21, 19, 17, 13, 11, 9, 18 (лечебное учреждение), 20 (лечебное учреждение);

- улица 1-я Эльтонская, 42, 44, 46, 48, 11, 13;

- улица 2-я Эльтонская, 16-А, Б (школа), 18, 20, 24, 24-А, 26, 22, 22-А, В, 22-Б (детский сад), 24-А, 30, 30-А, 30-Б, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53:

- улица Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

- 10-й Лобинский переулок, 1, 2, 3, 3-А;

- улица Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18(школа), 1,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25(детский сад).