Челябинский областной ожоговый центр получил оборудование на 57 миллионов

В челябинском областном ожоговом центре установили 43 единицы нового оборудования на сумму свыше 57-ми миллионов рублей. Масштабное дооснащение медицинского учреждения прошло по региональной программе развития здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, оборудование предназначено для комплексного лечения и реабилитации взрослых пациентов и детей с ожогами, в том числе с тяжелыми термическими травмами.

Оборудование применяется при интенсивном лечении и реанимации, наблюдении за пациентами при состояниях, угрожающих жизни, для поддержания жизненно важных функций организма, проведения необходимых исследований, реабилитации пациентов и пересадки кожи.

Так, для областного ожогового центра закуплены аппарат для плазмафереза и гемосорбции, аппарат для ультразвуковой очистки ран, дерматомы, четыре флюидизирующие кровати для взрослых и одна для детей, четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) экспертного класса и один транспортный ИВЛ-аппарат, наркозный аппарат, тромбоэластограф, шприцевые дозаторы, гастро- и бронхоскопы, портативный УЗИ-аппарат, аппарат для трудной интубации, рентгенаппарат и другое.

Закупленное оборудование работает по современным медицинским технологиям. Так, например, принцип действия флюидизируюших противоожоговых кроватей основан на эффекте «псевдожидкости». Плотность наполнителя аналогична плотности воды, поэтому пациент находится в состоянии, сравнимом с невесомостью.

Аппараты ИВЛ экспертного класса обладают высокой чувствительностью и способны подстраиваться под малейшие изменения состояния каждого пациента для обеспечения дыхательной функции, а аппарат для плазмафереза фильтрует кровь таким образом, что из ее состава удаляются токсические элементы.

СПРАВКА

Областной ожоговый центр - специализированное подразделение городской клинической больницы №6. Главное его предназначение - экстренная и плановая медицинская помощь при термической травме и ее последствиях, а также высокотехнологичная медпомощь. Ожоговый центр работает круглосуточно и принимает пациентов взрослого и детского возраста из Челябинска и Челябинской области. Ежегодно в стационаре центра проходят лечение около 700 южноуральцев, дополнительно в приемном покое без госпитализации оказывают медицинскую помощь 300-400 жителям региона. Некоторых пациентов доставляют на вертолете санавиации из отдаленных районов области для оказания экстренной помощи. В прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 126 южноуральцев.

Фото минздрава Челябинской области