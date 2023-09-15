Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН

Челябинская команда КВН «Олег» в субботу, 16 сентября, в Перми сыграет в полуфинале телевизионной Первой лиги КВН.

Веселым и находчивым из южноуральской столицы предстоит побороться за выход в финал с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и Ставропольского края. КВНщики выступят в трех конкурсах: традиционное «Приветствие», нестандартный для КВН «Стендап», и «Музыкальный эксперимент», в котором команды должны ярко экспериментировать, чтобы удивить зрителя и членов жюри чем-то особенным.

«Олег» уже второй год принимает участие в Первой лиге КВН, в прошлом сезоне женской команде Челябинска удалось дойти до полуфинала, в этом сезоне КВНщицы планируют превзойти свой прошлогодний результат.

Сейчас челябинцы активно репетируют и завершают подготовку к выступлению, а уже на следующей неделе выступят редакторами и кураторами студенческих команд: 21 сентября во Дворце культуры железнодорожников состоится полуфинал челябинской молодежной лиги «Открытая Уралка», где встретятся и поборются за выход в финал десять команд Южного Урала.