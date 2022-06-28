Челябинский парк Гагарина ищет желающих улучшить его облик и наполнение

В Челябинске МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина» ищет желающих улучшить облик и наполнение знакового общественного пространства, где очень любит проводить время огромное количество горожан.

Закупка под названием «Комплексное проектирование территории парка Гагарина» размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 22-го июня. Заявки принимаются с 23-го июня до восьмого июля. Рассмотрение заявок состоится 13-го июля, подведение итогов электронного аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса, подведут 15-го июля.

Начальная цена закупки – 33 миллиона рублей.

В парке Гагарина планируется усовершенствование так называемого «спортивного ядра» (замена гимнастических комплексов; установка освещения всех спортивных площадок; установка крытой раздевалки для спортсменов; размещение пунктов проката велосипедов; картинг; электротранспорт; скейт-парк).

Кроме того, преображение ждет карьеры, вокруг которых всегда много отдыхающих. В частности, планируется благоустройство набережной центрального карьера (карьер вытянутой ломанной формы, длина – 130 метров, ширина 125 метров); очистка карьеров в лесной части (не менее восьми карьеров); размещение зоны отдыха у воды; устройство беседок, мостков; устройство подсветки.

В лесном массиве будет обустроена существующая тропиночная сеть – здесь появятся малые архитектурные формы, подсветка, урны, освещение, а также лыжероллерная трасса.

Возле администрации парка обновят парковку – заменят существующее асфальтовое покрытие и организуют новые парковочные места; проведут озеленение.

Также потенциальным разработчикам проекта комплексного благоустройства парка Гагарина предлагается предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод, при необходимости - устройство водотводных лотков.

Муниципальное учреждение мечтает и об обновленном Летнем театре – ремонте сценической коробки, внутренних помещений и оборудовании их столами и вешалками, замене тротуарной плитки, ремонте системы электроснабжения.

Тому, кто станет победителем аукциона, предстоит поработать и над обликом главной сцены (в закупке прописаны ремонт и устройство крыши и креплений для сценического оборудования на подвесе; ремонт гримерных комнат и оборудование столами и вешалками; замена системы электроснабжения).

Положительные перемены не должны обойти и фонтан, нуждающийся, по мнению заказчика, в капитальном ремонте (ремонте чаши, замене оборудования).

Не забыл заказчик в лице МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина» и о зоне аттракционов, где также предусмотрен серьезный фронт работ, и об устройстве площадки семейного отдыха (замена покрытий; мангальные зоны, беседки; детская площадка; волейбольная, баскетбольная, бадминтонная площадки; водопровод; освещение).

Кроме того, в парке Гагарина может появиться зона для проведения выездных регистраций бракосочетаний – с освещением и иллюминацией; с оборудованными тропинками между площадью регистрации и зонами отдыха; с устройством понтона для размещения зоны регистрации на воде.

Аллея парка (замена тротуарной плитки и наружного освещения; установка звукотранслирующей аппаратуры; замена и прокладка кабельных линий; организация на аллеях парка новых точек подключения для проведения мероприятий); зона общественного питания (размещение торговых объектов на территории парка в едином стиле); разбивка цветников и клумб; замена устаревшего кустарника; создание зоны тихого отдыха с качелями и скамьями напротив летнего театра – все это прописано в закупке (а кроме того, максимальное сохранение существующего озеленения – тех насаждений, где не требуется санитарная рубка).

Также в закупке прописана необходимость разработки вариантов озеленения территории с применением основного и дополнительного ассортимента растений, оформленных в многоярусные композиции и группы; применения декоративно-лиственных видов, а также видов, декоративных круглогодично (хвойные, с декоративной окраской коры); модернизации всей системы освещения парка, в том числе размещение праздничной иллюминации; установки единой системы видеонаблюдения на всех объектах и площадках парка; организации на всей территории парка современной навигации с учетом организации новых функциональных зон; установки садово-парковых скульптур.

«Предусмотреть единую дорожно-тропиночную сеть для связи всех функциональных зон, беговые и велодорожки; капитальный ремонт существующего входа в парк, устройство четырех новых входных групп; ремонт здания дирекции, устройство площадок для вывоза мусора, создание зон для уборки, складирования и таяния снега; обеспечение доступа и передвижения маломобильных групп населения» - все это предстоит сделать победителю аукциона.