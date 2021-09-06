06.09.2021
В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцин от ковида
06.09.2021
Жителям Металлургического района начнут подавать горячую воду
06.09.2021
В Челябинске за неделю расселили 206 жителей ветхоаварийных домов
06.09.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 151 южноуральца
06.09.2021
В Челябинской области состоится танковый фестиваль «Броня Танкограда»
06.09.2021
Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока
Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока
01.09.2021
«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник
01.09.2021
Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть
01.09.2021
Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД
01.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021