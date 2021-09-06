Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока

В первом микрорайоне «АКАДЕМ Riverside» завершено строительство школы на тысячу сто мест, которую возводила подрядная организация ООО СК «Стройдом». С поставленными задачами подрядчик справился намного раньше установленных сроков.

«Хочу выразить благодарность «Стройдому» и его руководителю Евгению Петровичу Дементьеву за выполнение работ по строительству школы на один год и два месяца раньше намеченного срока», - отметил сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне.

Он подчеркнул, что досрочное завершение строительства было бы невозможно без содействия губернатора Челябинской области Алексея Текслера в вопросе опережающего финансирования возведения социального объекта.

«В настоящее время ведется подготовка к вводу здания в эксплуатацию и активно продолжается оснащение школы мебелью и оборудованием», - сообщил Владимир Шамне.