Челябинский трубопрокатчик поехал в зону СВО по велению души

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко побывал в гостях у бойцов 88-й ОМБр, которая в эти дни находится на направлении поселка Спорное, что в ДНР.

На передовых позициях журналист встретился с бойцом с позывным «Чава», он родом из Челябинска. «Чава» служит уже больше двух месяцев, а до этого работал на известном предприятии - ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), откуда уволился, чтобы добровольно пойти служить по контракту с МО РФ.

Вы спросите, почему и зачем? Просто для парня патриотизм и Отечество – не пустые слова! После интенсивной военной подготовки сначала в Екатеринбурге, а потом и в ЛНР военнослужащий был направлен на линию боевого соприкосновения. Когда там находился Михаил Бондаренко, солдаты под огнём артиллерии укрепляли свои позиции. Наш собкор отметил, что подвоз снабжения был организован предельно грамотно. Сами бойцы отмечают, что на позициях сейчас всего в достатке.

Михаил улучил минуту, чтобы задать «Чаве» ряд вопросов.

– Что подтолкнуло тебя к мысли идти служить?

– Смотрел патриотические СМИ, интересовался, что здесь происходит. Я вообще патриотически настроенный человек, так что пошёл по велению души.

– Как обстановка в подразделении?

– Все дружим, никто не ругается, ведь общее дело делаем. Здесь ребята со всей России, но и местных хватает.

– Что домашним хочешь передать?

– Мама, папа, Женька-брат, у меня всё хорошо. Ждите, скоро приду!

…Обычный парень, работяга, а если надо, то ещё и храбрый воин – на таких, как говорится, держится наша страна.