Челябинский замкомандира полка «Апостол» обратился за помощью в сборе спасательных рюкзаков

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий Гагарин обратился к тем, кто помогает в сборе рюкзаков для санинструкторов на фронт в зону СВО. Он перечислил все самое необходимое, что может спасти жизнь в критическую минуту.

«В рюкзаке для эвакуации раненых обязательно должны быть: физраствор, система для капельниц, спиртовые салфетки, жгуты, шприцы, антибиотики, перчатки, малый набор хирургических инструментов», - сообщил сегодня, 24 июля, в пресс-службе ОНФ сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Юрий Гагарин.

«Когда медики идут за бойцами и эвакуируют раненых с поля боя, то на них бронежилеты, при себе автоматы и боеприпасы. Поэтому размер и содержание рюкзака очень важны, должно быть все самое необходимое для оказания первой помощи», - уточнил он.

Передать рюкзаки можно через отделение Народного фронта в Челябинске по адресу ул. Цвиллинга, 20. Телефон 264-64-14.