Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

Челябинский зоопарк в субботу, 15 апреля, начинает работать в летнем режиме, то есть на два часа больше.

Как сообщают в учреждении, с понедельника по четверг насладиться прогулкой по зоопарку можно в период с 10.00 до 20.00 (касса работает до 19 часов). С пятницы по воскресенье время работы зоопарка еще увеличивается – побывать в гостях у птиц и зверей можно в период с 10.00 до 21.00 (касса работает до 20 часов).

Отметим, по электронным билетам попасть на территории Челябинского зоопарка также можно в соответствии с режимом работы кассы.

Детский контактный зоопарк будет открыт ежедневно: в будние дни - с 11.00 до 18.00 (касса работает - до 17.30), с пятницы по воскресенье – с 11.00 до 19.00.

Важно: площадка работает при отсутствии осадков и температуре не ниже десяти градусов.