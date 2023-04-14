14.04.2023
Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокураты
14.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28
14.04.2023
Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях
14.04.2023
Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность
14.04.2023
В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов
14.04.2023
На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе
Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы
10.04.2023
Забрызгал сотрудников и очаровал всех: Малыш следом за белыми соседями открыл купальный сезон
30.03.2023
Челябинский зоопарк ярко и с пользой отметит День птиц
30.03.2023
Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно
28.03.2023
Это было прекрасно: Челябинский зоопарк показал первое свидание царя зверей и его царицы
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023