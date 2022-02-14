14.02.2022
Соучаствующее проектирование: Дом архитектора приглашает челябинцев к обсуждению велосипедной инфраструктуры
14.02.2022
В Челябинске курьер по доставке продуктов избил прохожего
14.02.2022
В Челябинской области завершились Всероссийские соревнования по фристайлу
14.02.2022
Челябинскстат назвал самый популярный у женихов и невест месяц ушедшего года
14.02.2022
«Динамо-Уралочка» сохраняет первое место на чемпионате России по водному поло
14.02.2022
РМК инвестировала в обновление коркинской «Березки» 235 миллионов
Челябинскстат назвал самый популярный у женихов и невест месяц ушедшего года
04.02.2022
Из-за буквы «ё» челябинке отказали в получении материнского капитала
25.01.2022
Магия шести двоек: в особенный день февраля в Челябинской области ожидается свадебный бум
29.12.2021
Россияне смогут развестись в любом ЗАГСе страны независимо от прописки
15.09.2021
Разрыв между рождаемостью и смертностью в Челябинской области продолжает увеличиваться
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022