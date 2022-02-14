Челябинскстат назвал самый популярный у женихов и невест месяц ушедшего года

Челябинскстат по случаю Дня влюбленных, который во всем мире отмечается сегодня, 14-го февраля, назвал самый популярный у женихов и невест Южного Урала месяц ушедшего года, которым оказался июль: во второй месяц лета 2021-го года свадьбы сыграли три тысячи 207 пар.

Самым «бедным» на женитьбы в прошлом году оказался май с результатом в 945 церемоний бракосочетания. А вот последний летний месяц, август, недалеко ушел от соседа-июля: три тысячи 116 пар влюбленных жителей Челябинской области создали семьи в эту прекрасную, живописную пору.

Также в Челябинскстате отметили, что в марте и апреле было сыграно тысяча 552 и тысяча 551 свадьба соответственно. В ноябре узами Гименея связали себя тысяча 378 пар.

В общей сложности в период с января по ноябрь прошлого года в Челябинской области образовалось 20 тысяч 544 супружеские пары, что на 18,7 процента превышает «брачные» показатели 2020-го, когда образовалось на три тысячи 239 новых ячеек общества меньше.

К сожалению, в 2021-м году на 19,3 процента (плюс две тысячи 734) в регионе увеличилось – по сравнению с предыдущим годом – число разводов: с января по ноябрь прошлого года на Южном Урале официально расторгли отношения 16 тысяч 918 пар.

Покупка обручальных колец в декабре ушедшего года обошлась женихам и невестам Челябинской области дороже, чем тем, кто планировал свадьбу годом ранее: в последний месяц 2021-го один грамм золота стоил 5525,07 рубля (это на 28,6 процента дороже, чем в декабре 2020-го).