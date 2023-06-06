Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений

В Челябинске сегодня, шестого июня, в день рождения солнца русской поэзии – Александра Сергеевича Пушкина – появится тематическая подсветка с героями его бессмертных произведений.

Челябинский ОРТПЦ присоединится к праздничным мероприятиям, включив «сказочную» подсветку в 22 часа 30 минут.

Пушкинский день, известный также как День русского языка, отмечается в России ежегодно в память о гениальном русском поэте, появившемся на свет в 1799 году и оставившем нам, благодарным потомкам, богатейшее литературное наследие.

В 2011 году в день рождения Александра Сергеевича президент Российской Федерации подписал указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, шестого июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина».