Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?

Новый штамм коронавирусной инфекции - «дельта плюс» - более опасен, чем циркулирующие ранее штаммы. Он быстрее распространяется, более заразен, более агрессивен, поражает не только легкие.

Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета, профессор Людмила Ратникова.

По словам профессора, вирус «дельта+» более заразен - он может заразить шесть человек, а не два как было с Уханьским коронавирусом.

«Он более агрессивен, так как может прикрепляться не только в лёгким, но и к кишечнику», - отметила Людмила Ратникова.

Заболеваемость коронавирусом стала протекать тяжелее. Причина – вирус стал приспосабливаться к тем лечебным мерам, которые врачи применяют. «Если раньше было достаточно однократного введения активной антицитокиновой терапии, чтобы заглушить «шторм», то сейчас 2–3 раза», - рассказала Людмила Ратникова.

ФОТО: пресс-служба минздрава области