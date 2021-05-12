Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

В Перми сегодня, 12 мая, стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем принимают участие четыре представителя туристической отрасли Челябинской области: Екатерина Захарова, Глеб Иванов, Юлия Маркова и Екатерина Ударцева.

В течение двух дней полуфинала 129 конкурсантов из 26 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

В церемонии открытия полуфинала в Перми приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков и наставник конкурса, директор по развитию национального туроператор «Алеан тур» Оксана Булах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поприветствовал участников полуфинала: «Конкурс «Мастера гостеприимства», особенно в сегодняшних условиях, крайне важен для развития внутреннего туризма в России. Мы очень рады, что именно Пермский край стал местом притяжения мастеров, которые только начинают свой профессиональный путь и тех, кто уже имеет большой опыт в сфере гостеприимства. Мы определили развитие внутреннего туризма как одно из приоритетных направлений Прикамья. И нам нужны активные, целеустремленные сотрудники сферы гостеприимства, которые знают, каким должен быть сервис, которые используют на 100% шанс для реализации своих идей. Именно от вас зависит насколько быстро мы сможем вывести туристический потенциал Пермского края, да и всей России – поскольку тут присутствуют участники из других регионов – на новый уровень».

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил, что полуфинал в Перми завершает список очных отборочных мероприятий конкурса «Мастера гостеприимства».

«Уже можно констатировать высокий уровень проектов во втором сезоне конкурса. Есть участники, у которых не получилось успешно выступить в прошлом году, они пересобрали свои проекты и в этом году выглядели с ними достойно. Пермский край серьезно подошел к организации конкурса у себя на территории, начиная со сбора заявок, регион является рекордсменом по проектам, которые были допущены к публичным защитам. Они различаются по своему содержанию и представлены как начинающими специалистами, так и опытными управленцами, которые выиграли уже не один конкурс со своими инициативами. Пермский край всерьез взялся за перезапуск индустрии гостеприимства, поэтому многие специалисты с разных регионов страны выбрали местом своего полуфинала Пермь, здесь представлены 26 регионов России», – подчеркнул Антон Сериков.

На протяжении двух дней полуфинала – 12 и 13 мая – организаторы приготовили для конкурсантов насыщенную программу. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии и участвовать в мастер-классах, а во второй – решать региональные кейсы.

Почти все конкурсанты из Челябинской области – представители гостиничного бизнеса. Например, челябинка Екатерина Захарова работает генеральным менеджером семейного курорта «Утес». Сегодня она поделится с другими участниками «Мастеров гостеприимства» своим проектом, направленным на развитие превентивной медицины, главной целью которой является сохранение здоровья человека за счет предупреждения различных заболеваний. По словам полуфиналистки, в нашей стране данное направление в медицинской науке начало развиваться лишь три года назад, а в Челябинской области пока совсем не популярно.

«Сейчас я применяю практики превентивной медицины дома и могу с уверенностью сказать, что они очень эффективны. Мною разработан определенный комплекс услуг, который мы уже готовы предоставлять в отелях, чтобы отдыхающие смогли быстро и качественно оздоровиться и предупредить различные заболевания», – рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» Екатерина Захарова.

Другой полуфиналист из Челябинска Глеб Иванов вместе с командой разработал телеграм-бот «Hotel Standart», который предлагает компаниям помощь в разработке собственных комиксов для обучения будущих сотрудников. Так, кандидаты на различные должности смогут лучше запомнить скрипты для общения с клиентами.

«Наш бот уже работает, мы можем делать комиксы для гостиниц. Однако в будущем нам хочется работать и на более глобальном рынке – не только в туристическом бизнесе, но и с крупными корпорациями в различных сферах экономики», – отметил Глеб Иванов.

Кроме того, в рамках полуфинала состоится дискуссия на тему развития сервиса гостеприимства в России. Дискуссию проведут президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман и пермский ресторатор, сооснователь ресторанной группы Barmanagement.pro Николай Канищев.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Финал конкурса пройдет в июне в Нижнем Новгороде.

Для справки:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.