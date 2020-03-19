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Чиновники и депутаты Челябинской области ограждаются от вирусов

Общество
Сегодня, 15:32
Автор: 
Олеся Денисова

Министерства и Законодательное собрание Челябинской области предпринимают меры по профилактике вирусных инфекций среди сотрудников и посетителей ведомств, массовые совещания проводят в режиме видео-конференцсвязи, ограничивают число участников мероприятий и посещения.
Как сообщили в пресс-службе минфина региона, в помещениях министерства установлены дезинфекторы для рук. В кабинетах созданы условия, позволяющие обеспечить безопасное общение сотрудников и посетителей. Прием документов переведен в дистанционный режим.
Как сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений, в здании минсоца в фойе, где проходит прием граждан, установлено два диспенсера с обеззараживающим раствором. Сотрудники, ведущие прием граждан, в том числе и министр, заместитель министра, начальники управлений, общаются с посетителями в медицинских масках.
Органам соцзащиты населения рекомендовано максимально минимизировать приходы пожилых людей (они находятся в группе риска), заменив их выходами на дом либо дистанционными формами работы.
В министерстве общественной безопасности рассказали, что отменены все запланированные массовые мероприятия. Совещания с представителями территорий проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

Со всеми сотрудниками министерств проведены инструктажи о правилах соблюдения личной гигиены и поведения при общении.
Чиновникам запретили поездки за границу и рекомендовали воздержаться от поездок по стране без острой необходимости. На случай, если все же пришлось выехать за рубеж, еще раз рассказали правила действий по приезду: нужно обязательно сообщить на горячую линию о своей поездке, дате возвращения и обязательно самоизолироваться на две недели.
В случае возвращения из стран, где зарегистрированы заболевания коронавирусом, сотрудникам будет оказано содействие в обеспечении изоляции на дому, в том числе предоставлен плановый отпуск или отпуск без содержания.
В министерствах размещены информационные материалы по профилактике новой коронавирусной инфекции.


В Законодательном собрании области сокращён приём посетителей, введён режим санобработки помещений - каждые два часа. «Все совещания и рабочие встречи проводятся численностью до 50 человек. Посещение музея ЗСО и массовые мероприятия в здании отменены. Сотрудники обрабатывают руки на входе в здание», - сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На следующей неделе состоится заседание Заксобрания. Журналистам будет предложено ограничиться трансляцией в сети Интернет (чтобы не превышать рекомендованную численность участников, хотя и самих депутатов уже больше 50 набирается). Вполне вероятно, что будут приглашены только телеканалы, но и им пресс-служба готова будет предоставить все исходники.
Напомним, в правительстве области еще на прошлой неделе стали предпринимать профилактические меры.
Перед турникетом у поста охраны разместили аппарат для дезинфекции рук. Аппараты с дезинфицирующими средствами установлены и в туалетных комнатах. В кабинетах - кожные антисептики.
В учреждениях социальной защиты и медучреждениях продолжаются карантинные мероприятия.

Автор: 
Олеся Денисова
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