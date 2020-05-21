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Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило две тысячи

Общество
Сегодня, 11:27
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19. Суточное число инфицированных практически не изменилось (ранее было зарегистрировано 84 новых заболевших).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро четверга, 21 мая, в регионе подтверждено 2 тысяча 52 случая коронавируса.

За прошедшие сутки полностью выздоровел 31 пациент, переболевший ковидом (ранее был выписан 51 пациент). Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

К настоящему моменту 725 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и покинули лечебные учреждения.

За время пандемии умерло 24 пациента с коронавирусной инфекцией, у 11 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 13 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умер 69-летний мужчина из Миасса. Причина – сердечная патология, COVID-19 - сопутствующий.

В больницах продолжает лечение 1293 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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