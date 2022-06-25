ЧОКБ и МГУ подписали договор о сотрудничестве

В главной клинике Южного Урала состоялась научно-практическая конференция по лазерным методикам лечения в урологии. По итогам мероприятия был подписан договор о сотрудничестве Челябинской областной клинической больницы и самого престижного вуза России – МГУ имени Ломоносова. Стороны договорились о регулярном обмене опытом, открытии совместных практических площадок и подготовке научных кадров для Южного Урала.

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Армаис Камалов, директор университетской клиники МНОЦ МГУ имени Ломоносова, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук (Москва) отметил: «Цель у нас одна, а задач много. Это, в первую очередь, налаживание взаимодействия между медицинским научным образовательным центром ведущего центра в стране и такой же ведущей клиникой - областной больницей Челябинска. В первую очередь, обсуждаем вопрос внедрения новых методик, связанных с использованием инновационных технологий. Это и лазерная техника, и электрохирургия. Главное, чтобы все эти технологии внедрялись здесь, в этой клинике, потому что сегодня ЧОКБ является флагманом в регионе, и я думаю, что все те новые технологии, которые будут появляться, будут применяться во благо наших пациентов и концентрироваться здесь как точка роста, как точка компетенции, а дальше будут уже распространяться в другие больницы области».

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, подписание договора о сотрудничестве открывает новые возможности для молодых врачей Южного Урала. Многие доктора смогут защитить диссертации, получить кандидатскую и докторскую степень, и внести свой вклад в науку. Для опытных специалистов это еще один ресурс повышения профессионального уровня.

Дмитрий Альтман, главный врач ЧОКБ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, подчеркнул: «Любая конференция - это дискуссионная площадка, которая позволяет встречаться людям, работающим в одном направлении медицины для того, чтобы совершенствовать свой опыт, свои знания. Любой контакт, который возникает между специалистами одного профиля, занимающимися монопроблемой (такой, как лазерная хирургия), это взаимно, это обогащает обе стороны, добавляет технических компетенций в профессиональной деятельности. Любая конференция предназначена для того, чтобы получить опыт и обменяться дополнительно знаниями. Все это необходимо для совершенствования оказания медицинской помощи нашему населению».

Главная цель мероприятия - повышение уровня хирургического мастерства и обмен опытом среди специалистов разных школ, что делается, в первую очередь, для блага пациентов. Они получат высококвалифицированные кадры, а соответственно, высокотехнологичную помощь прямо у себя в регионе.

Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области, отметила: «Это все было бы невозможно, если бы уровень нашей областной больницы не соответствовал тем критериям и требованиям, которые есть у клиники МГУ. Подписание соглашения - подтверждение компетенций и уровня нашей больницы и, соответственно, дальнейшего ее развития. Областная больница выступает флагманом медицины Южного Урала, внедряет новые технологии, развивает сотрудничество не только в практической плоскости, но и в науке».

В рамках конференции прошли три мастер-класса, во время которых приглашенные и местные хирурги оперировали, а весь процесс транслировался на большой экран. Для лечения пациентов с мочекаменной болезнью использовали гибкие уретроскопы, обладающие способностью заглянуть в любые уголки почки. А при лечении аденомы предстательной железы применяли лазерное оборудование разных производителей.

Сергей Кокнаев, заведующий отделением урологии ГБУЗ «ЧОКБ», главный уролог минздрава Челябинской области, пояснил: «Сегодня мы демонстрировали в работе уретроскопы и лазеры разных производителей, чтобы показать отличия и особенности использования каждого инструмента. Это будет полезно для тех докторов, кто смотрит нас вживую и через интернет. Те, у кого этой аппаратуры еще нет, увидят, насколько эта аппаратура им нужна. А те, у кого она уже есть, получат маленькие нюансы в свой багаж знаний».

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Во время практической части конференции ведущие хирурги из Москвы, Курска и Челябинска прооперировали шестерых южноуральцев с различными патологиями по высокотехнологичным методикам с использованием самого современного оборудования мирового уровня.

Отметим, каждый месяц через отделение урологии ЧОКБ проходит более двухсот пациентов с мочекаменной болезнью и патологией предстательной железы.