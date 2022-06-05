Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

Завтра, шестого июня, Россия отмечает прекрасный праздник – Пушкинский день, или День родного языка. Великий поэт, родившийся 223 года назад, по праву считается создателем русского литературного языка. Лексикон Александра Сергеевича включал в свой состав более 21 тысячи слов – это доказано. А каков словарный запас современного человека? Школьника, студента? Как у Эллочки-Людоедки или и чуть больше?

Я много лет работаю в системе образования, последние тридцать - в техникуме и колледже, преподаю литературу и русский язык. Эти предметы ведутся в учебных заведениях среднего специального образования только на первом курсе. Что можно успеть за 78 часов русского языка и 117 - литературы? При этом программа по литературе нашпигована авторами, времени для размышлений над содержанием произведений попросту нет. А если ещё учесть, что их никто не читает! Практически каждый год программы меняются. Нет, меняется не содержание, а то, что когда-то называлось знаниями, умениями, навыками. Сейчас вместо них загадочное слово компетенция. Загадочное – потому что в педагогике так и нет чёткого определения этого понятия (возможно, компетенция - это способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области).

Итак, никто точно не знает, что под ним, этим словом, подразумевается, но преподаватели обязаны к каждой теме программы за уши притягивать эти самые компетенции. Наши студенты даже не представляют, какой колоссальный объём работы мы проделываем перед началом каждого учебного года, а мы, преподаватели, не представляем, для чего и в угоду кому мы это делаем! У нас есть министерства, институты повышения квалификации – может быть, там их, эти самые компетенции, для нас и распишут?

Когда-то мы были «федералами, тогда нам присылали из Москвы готовые программы по предметам, мы могли внести туда небольшие изменения, и это всё. Мы работали по ним многие годы. Теперь наши учебные заведения стали относиться к региону, и в последние годы с программами начала происходить самая настоящая чехарда (может быть, и по всей стране это происходит). Даже года не получается спокойно работать по этим вымученным программам. Постоянно надо вносить какие-то изменения. А всё это ровным счётом никому ничего не даёт, а только отрывает время у преподавателей на бесполезную работу, причём, неоплачиваемую. А ведь наша основная задача – через урок дать своим студентам знания. А после получивший знания будет отрабатывать умения применять их на практике. Чем плох такой расклад? Но нет, нам же надо, как в Англии, как во всей Европе или даже в самой Америке!

Теперь ещё об одном. Недавно и в школьные, и в наши техникумовские программы ввели новые дисциплины. Если, что такое «Родная литература», ещё понятно, то, что означает предмет «Родной язык», сколько не силюсь, осознать не могу.

«Родная литература» предполагает знакомство с уральскими писателями и поэтами. Опять на плечи учителей и преподавателей возложена миссия самим досконально изучить произведения, перечитать их, поломать голову над методикой их преподавания. На это нужно немало времени и сил. Но у педагогов же нет ни семей, ни детей, ни выходных, они просто обязаны жить своей работой! А не нравится – вон из профессии, становитесь предпринимателями! Да, учебников, конечно, нет никаких. Материал ищите сами, к вашим услугам интернет. Готовьте задания, распечатывайте! А бумага-то сейчас подорожала, да и сколько надо чернил извести, чтобы всё распечатать! А не проще ли было сначала обеспечить учителя всем необходимым материалом, а потом вводить новые предметы? Ведь и с астрономией так: нет специалистов, нет литературы, а предмет появился. Часто и у образовательного учреждения нет денег, чтобы приобрести учебники, даже если они и появились в продаже. Мне, например, купили четыре новых учебника по литературе и четыре по русскому языку. Ну и что я должна с ними делать? Давать избранным? А с оставшимися без учебников двадцатью студентами что делать? Ответов нет!

Теперь о предмете под названием «Родной язык». Школьники и студенты не могут понять, чем отличается русский язык от родного. Я сама всегда думала, что русский язык для нас родной и что родной язык для нас – русский. Понятно, что, например, в Аргаяшском районе, где преподавание ведётся на русском языке, есть скорее всего предмет «Родной язык», но этот язык - башкирский! А у нас что? Почему бы все темы не объединить в один курс и не сеять смуту в сердцах школьников и студентов, решающих дилемму о русском и родном языке! Кстати, в системе среднего специального образования на втором курсе до недавнего времени изучался замечательный предмет «Русский язык и культура речи». Курс небольшой, в пределах 56 часов, но очень полезный, ведь культура речи молодёжи оставляет желать лучшего. Да и не только молодёжи, но и всего общества в целом.

Как-то на уроке пронеслось по аудитории матерное слово, вылетевшее из уст студентки Ксении. Я, конечно, отреагировала: «Ксения, слышала бы тебя твоя мама!». На что последовал незамедлительный ответ: «Тамара Николаевна, слышали бы вы мою маму!» Вот она, связь поколений! Комментарии, как говорится, излишни!

Словарный запас подрастающего поколения очень мал. Книги, даже программные, никто не читает. Какую методику применять? Если ещё произведение небольшое, его можно прочитать на занятии. Но самостоятельно читать не получается: ребята объясняют, что они не понимают, о чём написано, поэтому надо читать вслух. Но и такое чтение мало что даёт. Потому что им непонятно всё: матёрый враг, чужбина, обелиск, бюллетень, уж не говорю про эшелоны и погосты!

Повторяем на уроке русского языка безударные гласные в корне, проверяемые ударением. Вот какие неизвестные грамотным людям слова подбираются в качестве примеров:

Спешит – спех, определение – дель, лепить – леп, полоскать (бельё) – полоск, распространять – странство, сокращение – кращ, пренебрежительный – реж, брежность, обнажать – нажны, преподаватель – давка, увлечение – лечь, посвятил – святка, слипались – липа, разредить – редька, поглощать – глот, глотный, насладиться – слажда, сладиться, грядущий – гряд.

А эти словосочетания на определение рода несклоняемых существительных: азарное шимпанзе, крупное пенальти, дерзкое кредо, медленное галифе, сияющая колибри, непонятная бюллетень, приехавшая бандероль, депрессивная пони, кудрявое бигуди.

А это «перлы» из творческих работ (мы рассуждали о важности грамотной речи):

«Грамотность открывает все двери в любую сверу жизни, также даёт войти в любой кругозор общества. Мы должны сохранить русский язык таким, каким он есть, а также пополнять его новыми частями нашего народа. По сей день люди коверкают и корчат наш чистый, славный язык. Язык наш может выражаться нецензурной бранью. Чтобы язык не говорил глупости, человеку надо думать. Люблю слушать ту речь, которая и внешне, и снаружи выглядит красивой, культурной, воспитанной. Не нравится речь, которая выражается нецензурной бранью. У молодого человека глупый запас слов, он культурно выражается только в своих мыслях. Надо образованно и культурно общаться, совершать успехи. Нельзя выражаться некультурной лексикой!».

А это цитаты из сочинений о нашем гении, чей день рождения отмечает сегодня вся Россия:

«Пушкин получил свои очертания от прадеда Ганнибала. Бабушка носила фамилию Гандбол. Пушкин учит нас любить близких и не подпускать к себе малознакомых. Дантес ранил Пушкина между рёбр. Умер Пушкин на дуэли с Дантесом выстрелом в живот из пистолета. Алексей Сергеевич Пушкин был простолюдином, но родители пытались его обучить, чтоб знал. Красивая жена Пушкина также приходилась ему музой. Пушкин поражён красотой жены и её высоким ростом. В семнадцатилетнем возрасте Пушкин пошёл в Москву пешком, и его приняли в университет. Умер он в дуэле с Дантесом».

Таких примеров можно привести великое множество. И возникают извечные вопросы: что делать и кто виноват? Наверное, надо что-то менять в системе образования. Об этом сегодня много говорят и пишут. Но что и как менять? Эти вопросы остаются открытыми.

Мне очень жаль наших детей и подростков, чья жизнь проходит в виртуальном мире, в телефонах и других гаджетах. Что они там читают, что смотрят, во что играют? А в результате – полное равнодушие к учёбе, незнание элементарных вещей: таблицы умножения, значения обычных слов, географии. Надо было определить род несклоняемого слова. Тупик, потому что непонятно, что такое Осло. Спросили, что это такое, поставив ударение на второй слог. Я ответила, что там, вероятно, живут ослы и ослицы. А если поставить ударение на первый слог, то получится столица Норвегии. Но где она находится, эта самая Норвегия, никто в группе не знал. Ещё один вопрос задала мне одна студентка – первокурсница. «Что такое солидЕн?- спросила она. Я сказала, что впервые слышу такое слово и попросила прочитать в контексте. Она прочитала, что этот мужчина был солиден. Оказалось, что девушка не знает значения и слова с правильным ударением - солИден. Группа тоже не имела понятия, что это означает. Интересно и то, что юноши и девушки наши ничему не удивляются и всему верят. Как-то на уроке коснулись личности Ленина, и я рассказала студентам что-то из истории того далёкого времени. Видимо, я очень красочно всё описывала, потому что тут же мне был задан вопрос, жила ли я при Ленине. Признаюсь, он немного сбил меня с толку. В голове мелькнула первая мысль, что я очень плохо выгляжу. Но вторая была более радужная: они просто понятия не имеют, когда жил Ленин. Я спокойно озвучила им дату смерти вождя и поинтересовалась, сколько бы мне было лет, если бы я родилась пусть даже в 1924 году. Считали долго, очень долго. Я этого и ожидала, потому что иногда, назвав даты жизни писателя, прошу посчитать, сколько лет он прожил. Как правило, цифры сильно расходятся. Так вот, студентам всё-таки удалось решить проблему с моим предполагаемым возрастом. Решение было единогласным: преподаватель русского языка и литературы выглядит значительно моложе.

Таких казусов бывает на уроках немало. Я уже тоже перестаю чему-либо удивляться. Но хорошо понимаю, какие цели стоят перед нами, преподавателями словесности. С нетерпением жду лучших перемен в образовании, надеюсь, что будет меньше бумажной волокиты, что наконец-то в верхах разберутся с компетенциями, знаниями и умениями. Надеюсь, что учителя и преподаватели будут заниматься своими непосредственными делами, что когда-нибудь ставка у преподавателей колледжей и техникумов будет не ниже прожиточного минимума, как сегодня. Верю, что когда-нибудь наша молодёжь потянется к книге, что когда-нибудь словарный запас молодого человека перешагнёт лексикон Эллочки-Людоедки.