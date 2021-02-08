Что творят мужчины? Челябинцам покажут спектакль с Сергеем Астаховым в главной роли

Спектакль «Что творят мужчины?», который состоится 16 марта, в 19:00, во Дворце культуры Железнодорожников, перенесет южноуральцев в Петроград 1920 года.

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны. Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чём они втайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдёте ответы в комедии «Что творят мужчины?»

Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре! Он – бывший моряк и видит театр по-своему. Он убеждён, что в пьесе не хватает огонька и революционного духа и хочет сделать её серьёзнее, как того требует новая власть. Но вот парадокс: чем больше своих поправок вносит редактор, тем смешнее и смешнее становится пьеса!

Время идёт, день премьеры неумолимо приближается, а разрешения на постановку всё нет и нет! На какие актёрские хитрости пойдёт автор, чтобы протолкнуть своё творение? Как выкрутиться из сложной ситуации и что придумать для того, чтобы его пьесу, в конце концов, увидел зритель и премьера состоялась? Мир театра безграничен, и его фантазии тоже на удивление зрителя! Всё это вы и увидите в спектакле, в котором будет и много интересных сценических находок, и комедий положений, и абсурд, и эксцентрика, и даже цирк!

Постановка полна ярких актёрских превращений, что порой актёры забывают о реальности и превращаются в героев написанной ими самими пьесы, и уже не поймёшь кто есть кто! И делают это они так искромётно, с тонким юмором и иронией, что вам вместе с ними будет весело и одновременно грустно.

Заказать билеты можно здесь.