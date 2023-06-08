Что ждет челябинцев в День России: праздничные мероприятия в парках города

В День России, 12 июня, в Челябинске пройдут праздничные мероприятия в трех парках: ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, Горсаду им. А.С. Пушкина и Саду Победы.

В ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина состоится концертная программа «Мы – Россия». Для жителей и гостей города выступят ведущие коллективы Челябинской области, программа состоится на сцене парка. Под яркий пролог гости события увидят гигантский флаг России – главный символ нашего праздника. Вне сцены гостей будут развлекать ходулисты с флагами России, гигантские ростовые куклы. Самые юные горожане смогут сделать себе патриотичный аквагрим. Все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть памятные сувениры. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00.

Горсад им. А.С. Пушкина ждёт горожан на праздничную программу «Это Родина моя …». Здесь также будут дарить зрителям хорошее настроение народные южноуральские коллективы, а дополнять атмосферу праздника будут харизматичные ходулисты с флагами РФ. Для юных горожан состоятся мастер-классы, активности с аниматорами, аквагрим. Праздник пройдёт с 12:00 до 15:00.

Сад Победы тоже не оставит жителей и гостей Тракторозаводского района без праздника. Здесь состоится праздничный концерт «Россия в моём сердце». Помимо концертной программы, для юных зрителей покажут кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Аквагрим, ходулисты, ростовые куклы и весёлые аниматоры также будут встречать и веселить гостей праздника. Программа пройдёт с 12:00 до 15:00.

Напомним, День России – один из важных государственных праздников России, ежегодно отмечаемый 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Сегодня День России всё больше приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей.