08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
08.06.2023
Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства
08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
08.06.2023
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)
07.06.2023
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
Что ждет челябинцев в День России: праздничные мероприятия в парках города
07.06.2023
Фестиваль «Русский хоровод 2023» пройдет на новом месте
05.06.2023
В выходные и праздник изменится график движения электричек на ЮУЖД
14.06.2022
Александр Лазарев и депутаты отметили День России в городах и районах Челябинской области
12.06.2022
В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023