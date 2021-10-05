05.10.2021
Хирурги ЧОКБ первыми в УрФО провели стентирование разорвавшейся аневризмы аорты «закрытым» способом
05.10.2021
ГРЦ Макеева испытал технологии будущего ракетно-космической отрасли
05.10.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 394 новых случая ковида
05.10.2021
В Челябинске открыли благотворительную столовую для малоимущих
05.10.2021
В Троицком районе Интерпол задержал разыскиваемого правоохранителями Чехии вымогателя
05.10.2021
Минприроды России назвало Челябинск и Магнитогорск лидерами по снижению выбросов
Чтобы людям было тепло: на двух улицах Челябинска снесут два десятка деревьев
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021