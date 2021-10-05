Чтобы людям было тепло: на двух улицах Челябинска снесут два десятка деревьев

В Челябинске на улицах 3-го Интернационала и Российской в течение двух дней, пятого и шестого октября, будут сносить деревья. Расчистку охранной зоны теплотрассы произведут сотрудники МУП «ЧКТС».

Как пояснили в городской администрации, 19 деревьев и поросль клена ясенелистного, ясеня и вяза широколистного будут вырублены в целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения многоквартирных жилых домов и социальных объектов - в настоящее время зеленые насаждения несут угрозу разрушения тепловых сетей.

Работы по сносу растений будут осуществляться по следующим адресам: улица 3-го Интернационала, 68, 68-А и ул. Российская, 71-А.