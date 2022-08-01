Чтобы не занимали места в колониях: осужденных в Челябинской области отправляют делать конфеты и собирать тракторы

Территориальным органом ФСИН России налажено тесное взаимодействие с Центром занятости населения, а также с представителями малого и среднего бизнеса. Мебельная фабрика «Регина», Птицефабрика «Чепфа», кондитерская фабрика «Южуралкондитер», Завод ЖБИ, ЧТЗ-Уралтрак - в Челябинской области более 50 организаций и предприятий предоставили рабочие места для осужденных к принудительным работам.

В настоящее время в регионе осужденные к принудительным работам уже могут быть трудоустроены более чем на 50 предприятиях различных сфер деятельности, таких как: производство мебели, изделий из стекла, в строительстве, в сфере ЖКХ, на объектах УИС и многих других.

Принудительные работы – вид наказания, применяемый в России с первого января 2017 года. Они назначаются как альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступления небольшой и средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

На Южном Урале принудительные работы стали применять одними из первых в стране. В декабре 2017-го года начал функционировать исправительный центр №1, расположенный в поселке Октябрьский Копейска. Его общая площадь составляет более полутора тысяч квадратных метров. В центре оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки вещей. Имеются помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и библиотека. Объект оснащен видеоконтролем и инженерными средствами надзора. Рассчитан центр на 115 человек (мужчин и женщин).

В 2020-м году введен в эксплуатацию УФИЦ при ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области (участок, функционирующий как исправительный центр). Его лимит наполнения составил 50 человек.

В мае 2022 года в Челябинске состоялось открытие ИЦ-2. Четырехэтажное здание также соответствует всем необходимым требованиям. Проживать здесь одновременно может до 150-ти человек (мужчин).

В перспективе на территории Челябинской области планируется открытие новых центров, которые позволят создать дополнительные рабочие места для осужденных.

«Благодаря такому альтернативному виду наказания как принудительные работы, осужденные получают более высокие шансы на социализацию», - отметил начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Евгений Иванюшин.

Отметим, что принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам, женщинам с детьми до трех лет, женщинам старше 50-и лет и мужчинам старше 60-и лет, а также военнослужащим. Ограничения касаются и тех, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.