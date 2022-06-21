Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды

В трех челябинских поселках – Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ – в июле отключат горячую воду.

Опрессовка в данных населенных пунктах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения, будет длиться две недели.

Как напоминают в пресс-службе администрации Челябинска, гидравлические испытания на локальных котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, в течение 14-ти дней.

В поселке Чурилово, где на улице Трашутина работает котельная ООО «Агрокомплекс», без горячей воды останутся жильцы пяти домов по улице Трашутина и почти трех десятков домов по улице 2-й Эльтонской. Отключение состоится первого июля.

В Федоровке без горячей воды, которую отключат пятого июля, останутся жители домов, относящихся к котельной ООО «Центр», расположенной по адресу: улица Молодогвардейская, 1-Д. Это жильцы домов на улицах Дубовая, Зерновая, Молодогвардейская, Огневая, Семеноводческая, Якорная, Капитанская. В общей сложности горячей воды не будет более чем в пятидесяти жилых домах Федоровки.

В поселке ЧВВАКАШ горячее водоснабжение отключат с 15-го июля – в нескольких десятках домов, которые обслуживает котельная №230 «ЖКС № 9». Провести две недели без горячей воды предстоит людям, живущим на улицах Бурденюка, Героя России Сергея Молодова, Шагольская.