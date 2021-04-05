Давид на здании «Ростелекома» в Челябинске привел в восторг мэра Флоренции

Граффити на здании «Ростелекома» в Челябинске - Давид великого Микеланждело - очаровало мэра Флоренции: глава итальянского города Дарио Нарделла прислал видеообращение к жителям южноуральской столицы.

Такое неожиданное продолжение получила история с граффити, созданным в Челябинске компанией «Ростелеком» в сотрудничестве с художниками команды Graffiti Russia. На письмо с фотографией мурала, отправленное национальным провайдером во Флоренцию, последовала незамедлительная реакция.

«Идея оправить фотографии масштабного челябинского стрит-арта с изображением легендарного Давида во Флоренцию возникла не случайно. Именно там, в Академии изящных искусств, находится подлинник мраморной статуи работы знаменитого итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти. Это символ Флорентийской республики, прекрасная современная копия которой есть теперь и в Челябинске», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Дарио Нарделла признался, что с восхищением взглянул на прекрасный мурал в Челябинске.

«Для Флоренции и ее жителей большая честь стать частью вашей повседневной жизни с помощью такого значимого символа нашей культуры - Давида Микеланджело. Я уверен, что произведения искусства, подобные этому, могут привлечь тысячи посетителей и вдохновить их на изучение наших достопримечательностей. За это мы благодарны вам от всего сердца. Надеюсь, в ближайшее время мы будем сотрудничать в сферах культуры и инноваций. Пусть Давид будет символом нашей общей победы над вирусом. Посылаю вам сердечный привет. Да здравствует Челябинск, да здравствует Флоренция!» - сказал мэр Флоренции.

Как напомнили в пресс-службе «Ростелекома», работы по созданию граффити с изображением «цифрового» Давида итальянского скульптора Микеланджело были завершены в октябре 2020-го года. Античный красавец изображен в стильном деловом костюме с актуальными атрибутами современной жизни: беспроводными наушниками и планшетом.

Для создания граффити «Ростелеком» предоставил не только фасад собственного здания по адресу: Комсомольский проспект, 55, но также и расходные материалы и спецтехнику.

На рисунок площадью 350 квадратных метров ушло 120 литров краски.

Разработка идеи рисунка осуществлялась совместно с художниками Graffiti Russia.