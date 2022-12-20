Дед Мороз и цифровая Снегурочка ждут голосовых детских писем с пожеланиями

«Ростелеком Контакт-центр» организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников: дети смогут рассказать своим собеседникам на том конце провода о подарках, которые хотели бы получить, оставить пожелания Деду Морозу на Новый год.

Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 20 по 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года.

«Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник - Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому», - заверил Дед Мороз.

Главный зимний волшебник мечтает, чтобы мир стал прекраснее благодаря самым искренним мечтам детей и взрослых.

«Для организации новогодней горячей линии мы проделали, казалось бы, обычную работу - выделили номер 8 800, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков, но настроение нашей команды, задействованной в проекте, сделало его по-настоящему волшебным. Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся!» - сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Отметим, проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Как напоминают в пресс-службе «Ростелекома», в почтовых отделениях по всей стране появилось свыше ста почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.