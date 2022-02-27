Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины

Делегация России прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — сказал Песков.

Ранее, 25 февраля, Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий на Украине. Москва заявила о готовности направить свою делегацию для обсуждения нейтрального статуса Украины и отказе от размещения на её территории вооружений.