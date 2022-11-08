Сегодня, восьмого ноября, - День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Полицейские всей нашей страны вспоминают своих коллег, которые на века вписали свои имена в историю, отдали свои жизни ради мира и спокойствия на нашей земле.

В этот памятный день сотрудники главного управления МВД России по Челябинской области почтили память погибших товарищей проникновенной песней. Вокалист ансамбля культурного центра ГУ МВД области Сергей Пимонов исполнил композицию «Погибшим героям», которую написал преподаватель казанского юридического института МВД России Игорь Горчаков.

На протяжении всей истории министерства внутренних дел России полицейские Челябинской области ответственно и стойко выполняли свои обязанности в регионе и за его пределами. Героически сражались в период Великой Отечественной войны, выполняли задачи по поддержанию конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, противостояли криминалу.

«В списки погибших навечно внесены имена 232 сотрудников, у каждого из них - своя судьба и свой подвиг. В экстремальных ситуациях они проявили мужество и самоотверженность, навсегда став образцом героизма и верности служебному долгу. Память о героях навечно останется в сердцах солдат правопорядка», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские преклоняются перед подвигом смелых и мужественных коллег, которые отдали свою жизнь за безопасность и спокойствие горожан. Это лучшие из лучших, которые в критической ситуации бесстрашно встали на пути преступности, проявив твердость и решительность, готовность пожертвовать собой ради спасения и безопасности граждан, товарищей и сослуживцев. Их жизнь и подвиг служат высоким нравственным ориентиром для тех, кто решил посвятить свою судьбу работе в органах внутренних дел.

Видео: ГУ МВД России по Челябинской области