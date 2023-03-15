Денис Лапотышкин: Для развития самбо в России приняты важные решения

Координатор партийных проектов «Zа самбо» и «Детский спорт» в Челябинской области Денис Лапотышкин отметил значимость решений, принятых на первом всероссийском форуме «Наука побеждать».

«Приняты действительно очень важные решения для развития нашего национального вида спорта, борьбы самбо. Это и открытие около 500 площадок для занятий самбо, включение самбо в школьные уроки физкультуры. Важнейшим кадровым решением является включение модуля «Самбо» для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего, в том числе и военного, образования», - сказал Денис Лапотышкин.

Также он отметил, что большое внимание на форуме было уделено развитию самбо на новых территориях – в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Пришли к выводу, что всем регионам необходимо помогать территориям развивать этот вид спорта. Продолжим помощь в проведении мастер-классов наших именитых спортсменов на территории ЛДНР», - подчеркнул Денис Лапотышкин.

Отметим, первый всероссийский форум «Наука побеждать» партия «Единая России» провела в рамках проекта «Zа самбо», реализация которого началась в июле 2022 года.

Лучшие региональные практики проекта, роль самбо в воспитании молодежи, модернизацию инфраструктуры для занятий этим видом спорта обсудили участники со всей страны (а это почти тысяча человек), включая координатора партийного проекта, президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, руководство профильных министерств и глав субъектов РФ.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии, председатель общественного совета проекта «Zа Самбо» Андрей Турчак, «Единая Россия» ставит задачей сделать самбо доступным каждому.