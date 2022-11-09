Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой

Депутат фракции «Справедливой России-За Правду» в Законодательном собрании Челябинской области Владимир Бекишев доставил гуманитарный груз до Ясиноватой. Первым делом он и еще один участник экспедиции, священник Дмитрий Степкин отправились к военнослужащим, чтобы передать им все необходимое. 11-му полку 1-го армейского корпуса батальона «Апостол» они привезли с Южного Урала рации, теплое обмундирование, спальные мешки, термосы и, конечно, трогательные письма и посылки от детей. Ведь без тыла нет фронта!

Как представитель ветеранской организации «Боевое братство» Владимир Бекишев вручил почетные награды — медали «За участие в СВО» главе администрации города Ясиноватая Дмитрию Шевченко, начальнику отдела военно-мобилизационной работы Юрию Рачеку, советнику главы администрации, представителю Челябинской области Ивану Скибе и военнослужащему с позывным «Ангел». Также медали «За помощь и содействие ветеранскому движению» вручены заместителю главы администрации К. Лисовенко, управляющему делами администрации А. Бондарю.

Кроме передачи гуманитарной помощи, Владимир Бекишев посетил Ясиноватский городской музей. Его встретили как почетного гостя, большого друга, который регулярно оказывает помощь прифронтовому городу и его жителям. Начальник отдела культуры Л. Ищенко провела экскурсию, рассказала об истории города, биографиях известных ясиноватцев. Владимиру Петровичу подарили книгу, изданную к 150-летию Ясиноватой «Сплетение дорог-слияние сердец». На память о встрече депутат подарил городскому музею знамя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».