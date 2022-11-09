09.11.2022
ОПГ высоких чинов не смогла смягчить вердикт
09.11.2022
С 11 ноября между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать «Орлан»
09.11.2022
В Челябинске отремонтировали путепровод на Троицком тракте
09.11.2022
В России с 15 ноября стартует программа научно-популярного туризма для молодежи
09.11.2022
Вступил в силу приговор детоубийце из Челябинской области
09.11.2022
Челябинского адвоката будут судить за незаконный сбыт патронов
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
Батальон «Апостол» получил рации, теплое обмундирование, спальные мешки и термосы
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
08.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст
08.11.2022
Брюс Ганьон: Умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022