Депутаты комитета по соцполитике поддержали законопроекты, внесенные губернатором

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике поддержали проекты законов, внесенные губернатором региона Алексеем Текслером. Одна из инициатив направлена на увеличение размера выплат детям погибших участников Великой Отечественной войны, вторая устанавливает единовременную выплату участникам специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

Во вторник, 21 июня, на заседании комитета по социальной политике депутаты рассмотрели внесенный главой региона законопроект о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Законопроектом предусматривается предоставление единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, волонтерам и отдельным категориям граждан, выполнявшим задачи и работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, получившим увечье (ранение, травму, контузию), а также ставшим инвалидами вследствие полученных травм.

Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление единовременных выплат членам семей указанных граждан в случае их гибели. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат будет определен правительством региона.

«Эти выплаты будут производиться из регионального бюджета и дополнят федеральные меры поддержки. Отмечу, что в законопроекте говорится не только о военных, но и о волонтерах. Мы должны оказать максимально возможную поддержку нашим землякам, которые, в свою очередь, помогают и поддерживают наши братские народы в ЛНР и ДНР», – сказал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Размер единовременных выплат для военнослужащих, командированных лиц, волонтеров, получивших ранение, контузию, увечье, составит 300 тысяч рублей.

Военнослужащие, командированные лиц, волонтеры, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получат по 500 тысяч рублей.

Членам семьи погибших (умерших) военнослужащих выплатят по одному миллиону рублей на семью, а членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров – по 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.

Депутаты одобрили представленный законопроект и рекомендовали его для принятия на заседании Законодательного собрания области. После принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Также парламентарии рассмотрели еще один внесенный в июне губернатором проект закона, который направленный на увеличение размера ежемесячного социального пособия детям погибших участников Великой Отечественной войны.

Законопроектом предусмотрено увеличение в два раза размера ежемесячного социального пособия с 500 рублей до одной тысячи рублей.

После рассмотрения на заседании Законодательного Собрания закон вступит в силу с первого июля 2022 года.

Одновременно с января 2023 года устанавливается ежегодная индексация размера ежемесячного социального пособия.