В Челябинской области установят региональные меры поддержки участников спецоперации на Украине в дополнении к федеральным.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. Законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины уже внесен в Законодательное Собрание Челябинской области.

Дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты получат военнослужащие и сотрудники Росгвардии, принимавшие участие в специальной военной операции, волонтеры и отдельные категории граждан, выполнявшие задачи и работы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Размер единовременных выплат военнослужащим, командированным лицам, волонтёрам, получившим ранение, контузию, увечье, составит 300 тысяч рублей.

Военнослужащие, командированные лица, волонтёры, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получат по полмиллиона рублей.

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих выплатят по одному миллиону рублей на семью, членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтёров — по 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.

Законопроект будет рассмотрен во вторник, 21 июня, на заседании комитета по социальной политике, а затем на заседании регионального парламента в четверг, 23 июня.

Напомним, в июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, разъясняющий правила выплат членам семьи военнослужащих и гражданских, погибших в спецоперации в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине и в Сирии. Указ касается сотрудников Росгвардии, пограничников, волонтеров и гражданских служащих и работников, командированных для выполнения спецзадач.

В мае глава восударства подписал Указ, который вводит новую меру социальной поддержки. Установлена 10-процентная квота на прием в вузы детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов в России, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.