В Челябинской области повысят выплату детям погибших участников войны

В Челябинской области увеличат ежемесячную выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны.

С соответствующе инициативой выступил губернатор Алексей Текслер накануне Дня памяти и скорби, который отмечается в день начала Великой отечественной войны.

Законопроект «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» уже внесен в Законодательное Собрание Челябинской области. Он будет рассмотрен на заседании комитета по социальной политике, которое состоится 21 июня в 10 часов

По инициативе губернатора размер ежемесячного социального пособия вырастет с 500 до одной тысячи рублей.

«Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия. Вопрос, действительно, очень важный, назрело время увеличить и размер пособия», — сказал Алексей Текслер.

В настоящее время в Челябинской области получателями выплаты являются проживают 23 тысячи 188 южноуральцев, которые к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны и получают положенные ежемесячные выплаты.

Кроме того, на заседании комитета будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.