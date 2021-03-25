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Депутаты Магнитогорска оценили работу административных комиссий

Депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов (Челябинская область) оценили работу административных комиссий

Напомним, старт работе административных комиссий Собрание депутатов дало ещё десять лет назад, утвердив на уровне города соответствующий документ, регламентирующий их деятельность. И с этого времени Собрание контролирует работу комиссий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в МГСД, административные комиссии работают в каждом районе и являются коллегиальными органами, которые рассматривают дела об административных правонарушениях.

В прошлом году комиссиями проведено 72 заседания. Больше всего протоколов было составлено по следующим правонарушениям:

- оставление машин на газонах или в непредназначенном для парковки местах. Выписан 1121 протокол на общую сумму штрафов – один миллион 173 тысячи рублей;

- сброс мусора в неустановленных местах. Составлен 301 протокол, наложено штрафов на 530 тысяч рублей;

- торговля в неустановленных местах. Составлено 294 протокола (штрафов на 311 тысяч рублей).

Стоит отметить, что за повреждение скамеек, урн и других элементов благоустройства было составлено 68 протоколов, за несоблюдение сроков производства земляных работ рассмотрено 37 дел, 13 дел - за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. А вот за безбилетный проезд в общественном транспорте ни в 2019 году, ни в 2020 году протоколы не составлялись.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что всего в 2020 году было привлечено к административной ответственности 1785 человек, в общей сложности штрафов наложено на сумму около 2,5 миллиона рублей. Все эти средства поступают в бюджет города.