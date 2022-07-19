Депутаты «Справедливой России – За Правду» помогли вернуть важный социальный объект жителям Катав-Ивановска

Жители Катав-Ивановского района (Челябинская область) несколько месяцев назад обратились к руководителю фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Законодательном Собрании Василию Швецову с просьбой сохранить городскую баню, которая неожиданно прекратила работу. Ранее местные власти не раз называли ее убыточной.

«Далеко не у всех наших горожан есть нормальные бытовые условия: многие живут в квартирах без ванных, уборных и иногда даже воды! Посетителями бани были и одинокие пожилые пенсионеры, у которых нет своих бань, а если и есть, то в силу разных болезней истопить их становится невозможно», – было сказано в обращении жителей Катав-Ивановска.

Выяснилось, что баня закрылась в связи с банкротством ее владельца – МУП «ТеплоЭнерго». Василий Швецов вместе с коллегами по фракции «СРЗП» отправил депутатские запросы о необходимости возобновления работы бани заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю и главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Также были проведены переговоры с заинтересованными участниками, в числе которых – мэр Катав-Ивановска Андрей Елисеев и конкурсный управляющий МУП.

«Запрос отправил и депутат Государственной Думы Валерий Гартунг. Вместе с коллегами мы попросили сохранить банный комплекс в месте проживания заявителей и отстоять права катав-ивановцев на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие», – отметил депутат ЗСО Василий Швецов.

Результатом стало возобновление работы городской бани в начале июля.