Депутаты ЗСО Челябинской области контролируют ход подготовки школ к новому учебному году

В Челябинской области идет интенсивная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Председатель Законодательного Собрания региона, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Лазарев поручил депутатам принять активное участие в приемке готовности к началу учебного года школ, расположенных на территории избирательных округов.

Особое внимание Александр Лазарев просит уделить выполнению проекта «Теплое окно» и федерального проекта «Новая школа», сообщили в пресс-службе ЗСО.

«На недавнем совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Леонидович Текслер дал поручение провести во всех образовательных учреждениях региона инвентаризацию потенциально опасных объектов, – отметил Александр Лазарев. - Со своей стороны, депутатский корпус должен усилить парламентский контроль за созданием комфортных и безопасных условий для обучения и организации досуга детей. Каждому депутату под силу организовать такую работу в своем избирательном округе».

В школе №2 города Сим (Ашинский район) впервые за 41 год с момента основания проводится капитальный ремонт. Уже выкрашены стены, постелен новый линолеум, во всех учебных классах заменены окна и двери (теперь в школе не будет проблем с проветриванием и температурным режимом), смонтирована цифровая система контроля на входе. На ремонт школы выделена немалая сумма – свыше 30 миллионов рублей.

Депутаты Законодательного Собрания Лена Колесникова и Александр Решетников контролируют ход работ. Особо депутаты отмечают новые образовательные возможности, которые появятся у школы после завершения ремонта: здесь откроются современные мастерские для уроков технологии и спортивный клуб.

«Такие изменения меня всегда очень радуют, ведь в первую очередь они касаются наших детей и их комфорта. Вместе с родителями и администрацией района мы будем следить за тем, чтобы к первому сентября школа была полностью готова», - сказала Лена Колесникова.

«Также в новом учебном году в школе начнет работу специальный класс инклюзивного образования и индивидуального обучения детей с ментальными особенностями. Всем детям должны быть предоставлены равные возможности для получения образования», - добавил Александр Решетников.

Вышел на финишную прямую в подготовке школ города к новому учебному году Магнитогорск. В общеобразовательных учреждениях проводят капитальные и текущие ремонты, обновляют оборудование, мебель и не только. В школе № 5 с углублённым изучением математики обновили стены, заменили мебель, повесили жалюзи. Другой вид приобрели и школьные коридоры. На стены трёх этажей нанесли флоковое покрытие – оно более практичное. Побеленный потолок заменили на подвесной, а чтобы дети во время перемены отдыхали с комфортом, в рекреациях установили мягкие модули.

«Прошли по школе, увидели прекрасное обновление. Есть планы на следующий год - доделать первый этаж флоком, чтобы был законченный вид», – рассказал депутат Владимир Дремов.

Точно в срок, к первому сентября, завершится капремонт школы в южноуральском поселке Красный Октябрь. Школа имени Заика Л. Т. знаменита своими спортивными традициями и выпускниками-чемпионами.

Капитальный ремонт крыши здесь уже завершен, в процессе – ремонт пищеблока и спортивного зала.

«Ход работ находится на контроле и у нас, и у родителей школьников. Уже смонтирован подвесной потолок в обеденной зоне пищеблока, завершается отделка стен в спортивном зале. Уверенно можно сказать, что новый учебный год школьники Красного Октября встретят в обновленном здании», - отметил депутат Законодательного Собрания Челябинской области Дмитрий Клеутин.

Полным ходом идут монтажные и отделочные работы в мастерских златоустовской школы №8 по улице Карла Маркса. Здесь во время учебного года проводятся уроки технологии. Здание было построено еще в середине прошлого века и ни разу капитально не ремонтировалось, поэтому на объекте идет глобальная реконструкция. Монтажники заменили старые деревянные стеклопакеты на современные пластиковые. В здании появится новая система отопления, под окнами уже висят алюминиевые радиаторы. Обновятся здесь и двери, и подоконники, и напольное покрытие.

За ходом работ следит депутат по Горнозаводскому избирательному округу Татьяна Кузнецова: «Здание практически полностью восстановлено. Это его второе рождение. Первого сентября здесь вновь учебные мастерские: столярная, слесарная, швейная, кулинарная и откроются новые учебные классы. Модернизация помещения поможет разгрузить основное здание школы. Там обучаются около 800 детей и занятия проходят в две смены. Все сроки капремонта соблюдаются, настрой – оптимистичный».

На отремонтированные площади скоро прибудет компьютерная техника и школьная мебель. На ремонт школы кроме федеральных средств еще 6 млн 200 тыс. поступило из областного бюджета и более 24 миллионов рублей - из бюджета Златоустовского округа. Помимо ремонта самого здания коммунальщики займутся благоустройством прилегающей территории. Периметр обнесут забором. Уже начали монтировать отрезок вдоль пешеходной дороги. Между ним и школой раскинется сад. Аварийные деревья спиливают, корни выкорчёвывают. На их месте появятся молодые деревца.

С апреля идет ремонт уникального для Челябинской области образовательного учреждения – гимназии имени Карла Орфа в Варне. Здесь особое внимание уделяется музыкальному воспитанию школьников и дошколят по методике знаменитого композитора и педагога.

На ремонт гимназии, построенной еще в советские годы, выделены 72 миллиона рублей. Здесь обновят кровлю и проведут капремонт всего здания. По плану работы должны быть завершены к концу 2022 года, пока же первые две четверти учебного года дети будут посещать школу № 1. Тем не менее, строители делают всё возможное, чтобы ребята как можно раньше вернулись к обучению в родных стенах.

«В гимназии учатся больше пятисот школьников, а в детский сад при школе ходят еще семьдесят детей, восемьсот учеников из Варны и ближайших сел занимаются здесь же в центре дополнительного образования, – говорит председатель комитета по социальной политике, депутат Законодательного Собрания по Южному избирательному округу Сергей Буяков. – Сегодня уже завершены наиболее масштабные работы – это ремонт кровли, заливка пола. Идут работы по обновлению фасада, благоустройству школьного двора. В гимназии в рамках партийного проекта «Новое окно» будут заменены оконные блоки, также появится современное учебное оборудование. Вместе с главой района мы следим за тем, чтобы работы велись качественно и согласно плану. Радует и внимание родителей к обновлению школы: здесь создан штаб родительского контроля за ходом ремонта. Кстати, родители отмечают, что работы идут хорошими темпами».