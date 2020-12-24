Депутаты ЗСО Челябинской области стали Дедами Морозами

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области стали ненадолго волшебниками и Дедами Морозами, приняв участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

Спикер Владимир Мякуш снял с елочки шар с новогодними желаниями трех сестер Ирины, Полины и Киры. Девочки - очень любознательные, жизнерадостные и активные. К сожалению, двум сестрам приходятся бороться со сложным диагнозом, но девочки не сдаются и верят в новогоднее волшебство. Ирина попросила у Деда Мороза о Пупси Единорожку, а Полина мечтает получить в подарок умного робота Wonder Workshop. Семья не может позволить себе приобрести детям эти дорогостоящие игрушки. Владимир Мякуш обещал исполнить желание и купить подарки всем трем сестричкам.

Первому вице-спикеру Александру Лазареву достался шар с желанием 11-летней Анастасии. У Насти редкое сложное заболевание, она вынуждена ежедневно принимать лекарства и при этом Настя очень общительная, веселая и добрая девочка. У нее очень много увлечений: любит рисовать, катается на коньках, вяжет на спицах и балует семью своими кулинарными шедеврами. А еще ей очень хочется начать вести свой блог. Поэтому в подарок у Дедушки Мороза Настя попросила планшет. Желание этого ребенка тоже сбудется.

Василию Швецову достался шарик с просьбой от сестер Анастасии и Вероники. Девочки тянутся к творчеству, таланты их разнообразны: рисование, музыка. Старшая из сестер Настя ведет канал на Youtube. В своем видеоблоге она размещает песни, которые исполняет. Для качественного звука необходим микрофон, который семья приобрести не может. Ее сестра Вероника рисует и мечтает о художественных маркерах. Василий Швецов поможет Деду Морозу исполнить мечты сестренок.

Игорь Егоров снял с ёлочки волшебный шар с желанием пятнадцатилетней Алены из Челябинска и поможет Деду морозу его исполнить. Алена , несмотря на сложный офтальмологический диагноз, очень любит читать, постоянно берет книги в библиотеке. Читать электронные книги с экрана телефона и компьютера для девочки тяжело. Это большая нагрузка на глаза. Алена мечтает о специальной электронной книге, она выполнена по технологии «электронные чернила».

Михаил Махов встретится со старшеклассником Егором. Его воспитывает одна мама. В мае уходящего года Егор перенес операцию. Школу он посещать не может по состоянию здоровья. Летом мальчик пережил повторную операцию. Реабилитационный период будет очень долгим. Егор любит гулять со своей собакой, слушать музыку, общаться со сверстниками. Он мечтает о смартфоне с хорошей камерой. Дед Мороз с Михаилом Маховым исполнят эту мечту.

Депутат Степан Фирстов узнал о новогоднем желании девятилетней Карины, которую воспитывает бабушка. Карина девочка очень добрая и любознательная. Хорошо учится и успевает помогать бабушке: она сама печет блины и угощает бабушку. Новогодняя мечта Карины – смартфон. И накануне Нового года ее мечта сбудется.