Держат в страхе весь город: бродячие собаки «захватили» власть в Аше

Целые своры безнадзорных собак «захватили власть» в Аше (Челябинская область). Огромные бродячие псы нападают на взрослых и детей. Люди боятся выходить из дома.

В общественную организацию «Гражданский патруль» с очередной жалобой на нападения расплодившихся бродячих собак вновь обратились ашинцы. Жители признались, что детей страшно отпускать в школу и водить в детские сады, поскольку псы себя ведут агрессивно и никого не щадят.

«Дети боятся выходить на улицу. Власти ничего не предпринимают. Когда это кончится?», - пишут жители Аши.

«Гражданский патруль» обратился с жалобой в администрацию Аши с просьбой решить данную проблему. Ранее общественники уже обращались к чиновникам Аши и те признавали, что факты нападений имеют место, отметив, что количество бездомных собак в городе снизилось.

«Подобные ситуации всегда нужно держать на контроле и не допускать их обострения. Агрессивные псы не только могут стать угрозой человеческой жизни, как это было в Москве пару лет назад, когда прохожего, защитившего девушку от собак, псы растерзали. Это еще источник распространения опасных заболеваний. Мы надеемся, что после нашего обращения проблему начнут решать», - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

Ашинцы страдают от бродячих собак уже второй год. И ведут себя эти псы очень агрессивно. Так, в январе 2019 года свора беспризорных атаковала автомобилистов. Собаки оккупировали территорию автотранспортного предприятия и бросались на людей и автомобили. Тогда администрация Аши заключила договор на отлов собак с соответствующей организацией.

В сентябре прошлого года в Аше было отловлено 38 безнадзорных собак. В 2014 году в Аше было зафиксировано 233 укуса животными, за 11 месяцев прошлого года это количество равнялось 176. Активисты не исключают, что ситуация, которая сложилась в Аше может быть связана с ужесточением федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, в нем определен порядок размещения приютов и обязанности их владельцев. Так, в приютах могут временно содержаться домашние животные и отловленные бесхозяйные животные. Временная передержка бесхозяйных животных вне приютов запрещена. Кроме того, владельцы приютов для животных несут все обязанности владельцев животных. В целях устройства бесхозяйных животных сотрудники приютов обязаны разместить сведения о них (фотографии и иные дополнительные сведения) в сети «Интернет». Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных, также несут ответственность за жизнь и здоровье животных, подтверждая законность действий видеозаписью процесса отлова. Особое значение имеет осуществление общественного контроля общественными объединениями и гражданами, выступающими в качестве общественных инспекторов. Так, при осуществлении общественного контроля ограничение осуществления инспекторами фото- и видеосъемки, в том числе в помещениях приютов для животных, не допускается.