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Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности

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Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности

Представители компании «Ростелеком», минобра и минздрава Челябинской области, регионального Совета родителей провели масштабное онлайн-мероприятие для родителей Южного Урала «Дети в Сети».

Встреча состоялась на площадке регионального центра оценки качества и информатизации образования. В мероприятии приняло участие более восьми тысяч южноуральцев.

Участники рассмотрели все за и против вопроса пребывания детей в интернете. Объяснили, как выявить уловки кибермошенников, распознать фишинговую ссылку, противостоять психологическому давлению злоумышленников, рассказали об основных правилах кибергигиены.

Менеджер проектов по информационной безопасности Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Елена Головаш отметила, что технологии, которые используют мошенники, становятся все сложнее.

«По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC за последние три года наблюдается увеличение количества вредоносных электронных рассылок на 30 процентов в год. Жертвами хакеров становятся как организации, так и рядовые интернет-пользователи. Опасные рассылки очень похожи на привычные письма. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах. В среднем каждый седьмой пользователь поддается на уловки кибермошенников. Поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены в интернете», - подчеркнула Елена Головаш.

Спикеры рассказали родителям о последствиях многочасового сидения за экраном монитора, вооружили знаниями о профилактике детских заболеваний, связанных с неправильным образом жизни, психологических предпосылках «зависания» в Сети, а также о том, какое место отводится информационной безопасности в школах.

«Родители сегодня очень переживают по поводу внедрения цифровой образовательной среды в школах Челябинской области. И здесь можно сказать только одно: в ХХI веке нам сложно себя представить без тех возможностей, которые дарят нам интернет и цифровые ресурсы в различных сферах жизни. Естественно, что и образование сегодня невозможно без цифровых ресурсов. Это наглядно доказала ситуация с пандемией», − подчеркнула первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Председатель Совета родителей Челябинской области, психолог Елена Сыркина отметила, что родители часто обращаются с жалобами, что ребенок «залипает» в гаджетах и очень много времени проводит в интернете.

«Хочу отметить, что здесь в большей степени речь идет скорее про страхи и опасения родителей, а не про детей. Речь об уровне доверия в той или иной семье. Ребенок зачастую бежит в интернет от чего-то или от кого-то. Ограничивать или запрещать детям гаджеты имеет смысл только в рамках разумного, без жесткой конфронтации. А самый лучший способ понять ребенка – это доверие и открытый диалог с ним», - сказала Елена Сыркина.

Спикеры также обсудили, как эффективно и с пользой наладить учебный процесс в условиях современной реальности с помощью бесплатных цифровых онлайн-сервисов.

Заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Маршалюк рассказала, что родителям зачастую некогда позаниматься уроками со своим ребёнком, а нанимать репетитора с почасовой оплатой довольно накладно.

«На помощь приходит удобный цифровой онлайн сервис «Ростелеком. Лицей». Ресурс подходит школьникам 1–11 классов и удобен для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Самое приятное, что каждый, кто еще ни разу не пользовался сервисом, может сделать это бесплатно при регистрации на сайте lc.rt.ru. Вам будет доступен любой видеоурок из каждого раздела. А в цифровом видеосервисе Wink в по ссылке «Бесплатно» есть большое количество детских мультиков и видеоблогов, фильмов и сериалов, доступных абсолютно всем зрителям», - отметила Елена Маршалюк.

По ее словам, для того, чтобы ограничить школьника от нежелательного контента с маркировкой 18+, предусмотрена функция «Родительский контроль».

Полную видеотрансляцию встречи можно смотреть здесь.