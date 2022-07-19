Детская художественная школа искусств Челябинска засветится в ночи

В администрации Челябинска показали, как в скором времени будет выглядеть Детская художественная школа искусств на Свердловском проспекте.

В мэрии сообщили, что уже на этой неделе начнется монтаж архитектурно-художественного освещения здания. Также будет смонтировано видеонаблюдение.

Отметим, Детская художественная школа искусств Челябинска осуществляет образовательную деятельность с 1966 года. Это первая и единственная детская художественная школа в городе. Она пользуется большой популярностью.

За несколько десятилетий существования школы из ее стен вышло более пяти тысяч выпускников. Большинство из них поступают в профильные вузы и столичные Академии художеств. Среди них - художники, архитекторы, скульпторы, дизайнеры, искусствоведы, кандидаты искусствоведческих наук, профессора, преподаватели средних и высших учебных заведений, художественных школ. Более 50 выпускников – члены Союза художников Российской Федерации. По данным на сентябрь прошлого года, в учреждении работал 21 преподаватель, в том числе три преподавателя, являющихся членами Союза художников России.

Набор в художественную школу происходит по результатам вступительных творческих экзаменов. Конкурс последних лет – четыре человека на место, что свидетельствует о высоком спросе в получении художественного образования у челябинских детей. Теперь здание учреждения заиграет новыми красками.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, архитектурно-художественное освещение школа обретет благодаря программе инициативного бюджетирования.