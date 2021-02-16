Девушка из Магнитогорска примет участие в съемках шоу на СТС

В феврале стартует второй сезон комедийного шоу «Стендап Андеграунд», в котором примет участие Юлия Демиденкова из Магнитогорска. В новых выпусках традиционно продолжат шутить на актуальные и провокационные темы.

Юлия Демиденкова начала выступать четыре года назад после того, как побывала на шоу Stand Up Magnitka. Сначала она участвовала в стендап-фестивале в Хабаровске, а потом и в Москве. Сейчас девушка продолжает выступать в различных юмористических шоу. При этом она считает, что у «юмора нет пола», поэтому его не стоит делить на женский и мужской.

«Наше шоу - это объединение комиков, которые только начинают карьеру. По сути, мы создаем экосистему, в которой есть все условия для творческого роста. Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а не по контракту, поэтому мы с Сергеем для них не продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху», –– сказал создатель проекта Александр Незлобин.

Новые выпуски будут снимать на сцене Театра Маяковского. Шоу «Стендап Андеграунд» начнет выходить на телеканале СТС 21 февраля в 23.30.